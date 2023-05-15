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Чоловік публікував у ТікТок відео про позиції ЗСУ у Черкаській області. Йому оголосили підозру

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 15:39
Чоловік публікував у ТікТок відео про позиції ЗСУ у Черкаській області. Йому оголосили підозру Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік у ТікТок викладав інформацію про позиції Сил оборони у Черкаській області. Його затримали, оголосили підозру та справу передали до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські канали, у тому числі прокремлівські Telegram-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників.

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію", - пояснили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань. До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала двох російських інформаторів, які збирали інформацію про переміщення українських військових у Харківській області.

Правоохоронці виявили двох жителів Дніпропетровської області, які хотіли "приєднати" свій регіон та міста до Росії. Їм оголосили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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