Фірташ отримав підозру, у керівників його фірм обшуки, - джерела

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки сьогодні повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомляють наші джерела, СБУ та БЕБ сьогодні вручають підозри Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній. З ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів.

Так, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.

За даними наших джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

Зазначимо, що Дмитро Фірташ - проросійський олігарх, перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. Фірташ - співвласник Inter Media Group та засновник Group DF.

У 2014 році Фірташа заарештували у Відні за запитом США. У 2019 року міністр юстиції Австрії дозволив видати Фірташа американській владі, але негайної екстрадиції не відбулося через запит про повторний розгляд справи.

У 2023 році земельний суд Відня відмовив Фірташу у повторному розгляді справи щодо екстрадиції до США, де на нього чекає розгляд провадження про корупцію.

Нагадаємо, у лютому ДБР повідомило про підозру екс-міністру енергетики Ігорю Насалику у підписанні збиткових для держави угод щодо розмитнення газу на користь олігарха Фірташа. Йдеться про суму 1,5 млрд гривень.

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