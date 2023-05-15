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Велика Британія передасть Україні ударні безпілотники дальнього радіуса дії

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 10:19
Велика Британія передасть Україні ударні безпілотники дальнього радіуса дії Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Це має статися сьогодні, 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Новий пакет допомоги від Британії, який буде оголошено через кілька днів після того, як Велика Британія оголосила про передачу крилатих ракет Storm Shadow, включатиме сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км та ракети для ППО.

За даними місцевих ЗМІ, вся ця зброя "буде доставлена в найближчі місяці, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває".

Крім того, Сунак обговорить із президентом України Володимиром Зеленським, яка додаткова підтримка буде потрібна Україні найближчими місяцями в контексті підготовки ЗСУ до періоду інтенсивних військових дій.

Раніше CNN повідомило, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом.

Пізніше Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети передані безкоштовно.

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