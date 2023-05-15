На заході дощі з грозами, а на півдні - до +25: прогноз погоди на завтра
У вівторок, 16 травня, на заході України очікуються дощі з грозами, на півдні країни прогнозується потепління до +25 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.
За прогнозом синоптиків, завтра в Україні очікується мінлива хмарність.
У західних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами, а на решті території буде без істотних опадів.
Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. У західних областях місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а вдень +18 +23. У південній частині країни температура повітря підніметься до +25. При цьому на високогір'ї Карпат вночі очікується +4 +9 градусів, а вдень +9 +14.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у травні.
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