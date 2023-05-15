Британія розпочне навчання українських пілотів для застосування F16
Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F16.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду .
"Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку", - сказав він.
За його словами, буде задіяна програма британських пілотів, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків.
"Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії по роботі з іншими країнами з надання винищувачів F16 - кращих для України винищувачів", - додав Сунак.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив зволікання союзників із рішенням про винищувачі. За його словами, українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен час на їхню підготовку та навчання пілотів.
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