ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден розповів, якими мають бути умови для закінчення війни в Україні

Новость на русском →
США, Середа 21 вересня 2022 18:50
Байден розповів, якими мають бути умови для закінчення війни в Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна має ті ж права, що будь-яка інша суверенна держава. Війна в Україні має закінчитись на справедливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена на сесії Генасамблеї ООН.

"Як і ви Сполучені Штати хочуть, щоб війна закінчилася на справедливих умовах. На тих, під якими ми всі підписалися б. Не можна завойовувати територію країни силою. Єдина країна, яка з цим не згодна, - це Росія. Тому кожен учасник ООН має рішуче і послідовно наполягати на тому, що Україна має ті ж права, що й будь-яка суверенна держава. Ми виявлятимемо солідарність проти агресії Росії. І крапка", - сказав він.

Як повідомлялось, промову президента США Джо Байдена, яку він виголошує під час засідання Генасамблеї ООН, переписували у терміновому порядку після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії