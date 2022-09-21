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Окупанти випустили ракети по Нікопольському району: є загиблий та поранені

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Дніпро, Середа 21 вересня 2022 18:13
Окупанти випустили ракети по Нікопольському району: є загиблий та поранені Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області увечері 21 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Увечері у середу, 21 вересня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще двоє поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"І знову ворожий удар по Нікопольському району. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили", - розповів він.

За його словами, росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Як повідомлялось, жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи 21 вересня. Там та ще в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Так, після обіду в середу, 21 вересня, окупанти завдали удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. В цьому випадку, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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Дніпропетровська область
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