США підтримують розширення Радбезу ООН, - Байден

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час засідання Генасамблеї ООН .

"Я вірю, що настав час для більшої інклюзивності, щоб ми могли краще реагувати на потреби сьогоднішнього світу. Члени Ради безпеки ООН, включаючи США, повинні послідовно виступати за захист Статуту ООН та утримуватися від використання права вето за винятком рідкісних надзвичайних ситуацій. Саме з цієї причини США підтримують розширення категорій постійних та непостійних членів Ради безпеки", - заявив Байден.

За його словами, новими постійними членами Ради безпеки ООН можуть стати ті країни, які організація вже давно підтримує, а також держави Африки, Латинської Америки та Карибського басейну.