ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США підтримують розширення Радбезу ООН, - Байден

Новость на русском →
Нью Йорк, Середа 21 вересня 2022 18:49
США підтримують розширення Радбезу ООН, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати виступають за розширення Ради безпеки ООН за рахунок нових постійних та непостійних учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час засідання Генасамблеї ООН.

"Я вірю, що настав час для більшої інклюзивності, щоб ми могли краще реагувати на потреби сьогоднішнього світу. Члени Ради безпеки ООН, включаючи США, повинні послідовно виступати за захист Статуту ООН та утримуватися від використання права вето за винятком рідкісних надзвичайних ситуацій. Саме з цієї причини США підтримують розширення категорій постійних та непостійних членів Ради безпеки", - заявив Байден.

За його словами, новими постійними членами Ради безпеки ООН можуть стати ті країни, які організація вже давно підтримує, а також держави Африки, Латинської Америки та Карибського басейну.

Нагадаємо, раніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати хочуть реформувати Радбез ООН, змінивши правила виголошення вето.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії