Голови МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч та обговорять санкції проти Росії, - Боррель
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть екстрену зустріч, на якій вони обговорять запровадження нових санкцій проти Росії та продовження допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля під час брифінгу.
"Сьогодні одразу ж після того, як я почув слова пана Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.), я скликав позачергову неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС з метою узгодження спільної позиції. Загальна позиція, я впевнений, може бути коротко сформульована так: нас не залякали, ми продовжуватимемо нашу повну підтримку українського суверенітету та демократії і продовжуватимемо працювати над тим, щоб ця війна припинилася", - підкреслив Боррель.
За його словами, питання санкцій також "очевидно стане предметом обговорень міністрів".
"Ми раніше попереджали, що у разі цих "референдумів" і у разі анексії будуть нові санкції. І ми почнемо пропонувати, що робити із санкціями", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, раніше так звані "ЛДНР" призначили терміни проведення "референдумів" про входження до складу РФ. Вони мають відбутися у період з 23 по 27 вересня.
Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін сьогодні звернувся до громадян його країни . Зокрема він заявив про початок "часткової мобілізації" на території Росії.
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