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Рада позбавила мандата нардепа Шенцева

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Київ, Середа 21 вересня 2022 15:17
Рада позбавила мандата нардепа Шенцева Фото: Дмитро Шенцев (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Дмитра Шенцева. "За" проголосували 299 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Шенцева Д.О. (Позафракційний) За відповідне рішення проголосувало - 299 депутатів. В Парламенті зараз залишилось 418 депутатів", - написав Железняк.

Нагадаємо, що перед цим сам колишній нардеп Дмитро Шенцев написав заяву про складання мандата.

Зазначимо, що за даними сайту Верховної Ради, Шенцев пропустив усі засідання парламенту з 24 лютого до 1 червня 2022 року.

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