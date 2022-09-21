Зеленський призначив нового очільника Херсона: що про неї відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження , опубліковане на сайті президента.

"Призначити Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - йдеться в тексті документа.

Галина Лугова до цього виконувала обов'язки секретарки Херсонської міської ради. Після викрадення окупантами Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, перейняла його повноваження на себе.

Що відомо про Галину Лугову

За даними suspilne, Галина Лугова народилася 10 квітня 1976 р. в передмісті Херсона - Антонівці. Навчалася у Херсонському державному університеті, вивчала іноземні мови. Працювала педагогом, очолювала Антонівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради.

У політику пішла в 2015 році. Обиралась двічі. В 2020 році йшла у списках кандидатів до обласної та міської рад від політичної партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". Була призначена секретарем Херсонської міської ради у 2020 році. Має двох синів.