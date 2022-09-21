У ході протестів проти мобілізації в РФ затримано понад тисячу людей, - ЗМІ

У Росії на протестах проти запровадження мобілізації правоохоронці затримали понад тисячу мітингувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ОВД-News ".

Зазначається, що одне з масових затримань мирних громадян сталося у Чечні. На центральній площі Грозного поліцейськими РФ було затримано близько 130 жінок, які виступили проти мобілізації.

За інформацією видання, станом на 21:30 у Росії затримали 1026 осіб, які брали участь у протестах.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян. Зокрема, він заявив про початок мобілізації в країні.

Більш детально про протести, що почалися в Росії після заяви Путіна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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