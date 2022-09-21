Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, з полону повернулися громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко. У Саудівській Аравії заявляють, що літак з військовополоненими приземлився на території королівства у середу, 21 вересня.

Оновлено на 19:25

За даними Saudi Press Agency (SPA), звільнено п'ять британських громадян, один марокканець, один швед, один хорват і два американці. Наслідний принц Саудівської Аравії був у прямому контакті з Кремлем та Україною в рамках цієї угоди. Іноземних громадян відправлять на батьківщину.

Як пише Al Arabiya, наразі тривають зусилля щодо обміну 50 українців на 200 росіян. У тому числі, за словами джерел, у списку може бути Віктор Медведчук - один із близьких союзників президента Росії Володимира Путіна.

Поки що невідомо, чи є сьогоднішнє звільнення полонених частиною цієї конкретної угоди.