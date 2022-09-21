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Росіяни вдарили по Кураховому на Донбасі: 12 поранених, серед них діти

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Курахове, Середа 21 вересня 2022 11:36
Росіяни вдарили по Кураховому на Донбасі: 12 поранених, серед них діти Фото: росіяни вдарили по Кураховому на Донбасі (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська цієї ночі вдарили по будинку в місті Курахове Донецької області. Внаслідок чого поранено 12 людей, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голови Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому - влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у т.ч. 2 дитини. Ще 1 людина може бути під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію", - написав Кириленко.

За його словами, росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині - від межі з Запорізькою областю до межі з Луганською.

Крім того, у Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків - інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо.

Також всю ніч росіяни вели обстріл Костянтинівської громади - без постраждалих, а в Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів.

"У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл - пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав", - додав Кириленко.

Фото: росіяни вдарили по Кураховому на Донбасі (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що загалом за минулу добу, через ворожі обстріли загинули шестеро мирних жителів, а ще 20 отримали поранення.

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