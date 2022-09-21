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Окупанти обстріляли три райони Запоріжжя. Є постраждалі

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Середа 21 вересня 2022 16:20
Окупанти обстріляли три райони Запоріжжя. Є постраждалі Фото: окупанти обстріляли три райони Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетного удару по трьох районах Запоріжжя. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Всього було зафіксовано 5 прильотів ракет.

Фото: окупанти обстріляли три райони Запоріжжя (t.me/starukhofficial)

"Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста", - пише Старух.

Одного з постраждалих було госпіталізовано з діагнозом контузія. Наразі його стан стабільний.

"Ворог цілеспрямовано знищує та вбиває нас. Ми віримо в ЗСУ та в перемогу. Нас не зламати", - пише голова Запорізької ОВА.

Фото: окупанти обстріляли три райони Запоріжжя (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські війська зранку завдали ракетного удару по Запоріжжю. Перед цим окупанти вночі також обстрілювали об'єкти інфраструктури міста.

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Запоріжжя Російська Федерація
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