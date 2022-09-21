Окупанти обстріляли три райони Запоріжжя. Є постраждалі
Російські військові завдали ракетного удару по трьох районах Запоріжжя. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Всього було зафіксовано 5 прильотів ракет.
Фото: окупанти обстріляли три райони Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
"Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста", - пише Старух.
Одного з постраждалих було госпіталізовано з діагнозом контузія. Наразі його стан стабільний.
"Ворог цілеспрямовано знищує та вбиває нас. Ми віримо в ЗСУ та в перемогу. Нас не зламати", - пише голова Запорізької ОВА.
Фото: окупанти обстріляли три райони Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські війська зранку завдали ракетного удару по Запоріжжю. Перед цим окупанти вночі також обстрілювали об'єкти інфраструктури міста.
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