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Рада підтримала повернення акцизу на пальне

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Київ, Середа 21 вересня 2022 15:33
Рада підтримала повернення акцизу на пальне Фото: в Україні затвердили повернення акцизу на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада ухвалила в цілому законопроект, яким пропонується повернути акциз на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, законопроект підтримали 255 депутатів на черговому засіданні Ради.

Згідно з документом, тепер в Україні почнуть діяти акцизи: для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів.

При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.

Железняк також зазначив, що чинність закон набуде вже наприкінці вересня. Усі нововведення, що передбачаються документом, діятимуть до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки заявляли , що повернення акцизу на паливо не повинно відбитися на його вартості для громадян України.

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