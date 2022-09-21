Рада підтримала повернення акцизу на пальне

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram .

За його словами, законопроект підтримали 255 депутатів на черговому засіданні Ради.

Згідно з документом, тепер в Україні почнуть діяти акцизи: для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів.

При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.

Железняк також зазначив, що чинність закон набуде вже наприкінці вересня. Усі нововведення, що передбачаються документом, діятимуть до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.