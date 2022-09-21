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Байден відреагував на ядерні погрози Путіна: це грубе порушення

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Нью-Йорк, Середа 21 вересня 2022 18:34
Байден відреагував на ядерні погрози Путіна: це грубе порушення Фото: презФото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден рішуче розкритикував главу Кремля Володимира Путіна за ядерні погрози. Він нагадав, що такі заяви є порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена під час Генасамблеї ООН.

"Сьогодні знову президент Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення режиму нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.), а тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві", - заявив він.

Байден також назвав "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях України, бутафорськими. Він закликав країни допомогти Україні та не підтримувати російську збройну агресію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів.

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