Росіяни обстріляли Харківську область: є постраждалі, серед них - дитина

Сьогодні 21 вересня російські солдати обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Поранення отримали шестеро людей, серед яких є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

За його словами, під час сьогоднішнього обстрілу Куп'янська було поранено п'ятеро людей, у тому числі 13-річного хлопчика. Решта постраждалих - троє чоловіків і одна жінка.

Також внаслідок обстрілу росіянами села Стрілеча поранення отримала 55-річна жінка.

Синєгубов зазначив, що всіх постраждалих було госпіталізовано і зараз вони отримують медичну допомогу.