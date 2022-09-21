В Україні запровадять добровільний військовий облік жінок
Верховна рада підтримала у першому читанні законопроект щодо добровільного військового обліку жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка.
"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних", - говориться у статті щодо обліку.
Додамо, що в перелік професій віднесли 14 спеціальностей та 7 суміжних з ними професій. Зокрема, у ньому є медична справа, маркетинг, інженерія, харчові технології, журналістика.
При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, яка споріднену з медичною діяльністю, мають обов'язково братися на облік військовозобов’язаних.
Нардеп також зазначив, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.
При цьому зазначимо, що Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військових облік до 1 жовтня 2023 року.
Окрім того, в міністерсті заявляли, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону не буде.
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