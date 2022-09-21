В Україні запровадять добровільний військовий облік жінок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка .

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних", - говориться у статті щодо обліку.

Додамо, що в перелік професій віднесли 14 спеціальностей та 7 суміжних з ними професій. Зокрема, у ньому є медична справа, маркетинг, інженерія, харчові технології, журналістика.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, яка споріднену з медичною діяльністю, мають обов'язково братися на облік військовозобов’язаних.

Нардеп також зазначив, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.