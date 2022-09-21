Росіяни обстріляли Харківську область: на дамбі зруйновано шлюз
Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області. Внаслідок атаки на Печенізькій дамбі було зруйновано верхній шлюз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", - написав він.
Жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Тимошенко порівняв ситуацію у Харківській області з ударами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу і додав, що українські фахіці знають, що робити.
Він зазначив, що ситуація цілком контрольована.
Нагадаємо, 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.
15 вересня окупанти пошкодили промислове підприємство у місті в результаті атаки.
16 вересня загарбники спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.
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