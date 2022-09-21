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Росіяни обстріляли Харківську область: на дамбі зруйновано шлюз

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Харківська область, Середа 21 вересня 2022 16:06
Росіяни обстріляли Харківську область: на дамбі зруйновано шлюз Фото: росіяни обстріляли Харківську область і зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі (кадр з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області. Внаслідок атаки на Печенізькій дамбі було зруйновано верхній шлюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", - написав він.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Тимошенко порівняв ситуацію у Харківській області з ударами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу і додав, що українські фахіці знають, що робити.

Він зазначив, що ситуація цілком контрольована.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.

15 вересня окупанти пошкодили промислове підприємство у місті в результаті атаки.

16 вересня загарбники спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.

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