Кадрові перестановки в Кабміні та нові санкції від РНБО: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Кадрові зміни у Кабінеті міністрів

В суботу, 18 березня, у Верховній раді України була зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Також у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок. Одна з них - звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Нові санкції

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські санкції - це частина глобального тиску на Росію. Всі, хто виробляє зброю для терору проти нашої країни та допомагає розпалювати агресію, можуть бути лише маргіналами для світу.

Він вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні.

Ордер на арешт Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Настрої в Кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ. Там вже шукають наступника Путіну, але цим вже не займається сам диктатор.

При цьому, російський диктатор Володимир Путін підписав закон, аби пришвидшити позбавлення українського громадянства для власників паспортів РФ. Його скасовуватимуть після подачі "відповідної заяви" в МВС росіян.

Організація Об'єднаних Націй заявила про продовження зернової угоди, термін дії якої мав закінчитися сьогодні, 18 березня.