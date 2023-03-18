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Зеленський та Залужний обговорили з главою Пентагону спротив агресії РФ

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Субота 18 березня 2023 00:53
Зеленський та Залужний обговорили з главою Пентагону спротив агресії РФ Фото: Валерій Залужній, Головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський та інші представники військово-політичного керівництва країни обговорили з представниками США опір повномасштабній військовій агресії Росії, а також деокупацію усієї території Української держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели онлайн-зустріч з відеозв'язку з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, головою Пентагону Ллойдом Остіном та керівником Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

Також у зустрічі взяли участь голова Міноборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил та заступник голови ОП Роман Машовець.

"Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сторони обговорили подальше надання необхідної допомоги Україні, зокрема щодо техніки, озброєння та боєприпасів.

"Наприкінці до розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів", - передали в ОП.

Раніше повідомлялося, що 17 березня Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої обговорили перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

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Валерій Залужний
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