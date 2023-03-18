"Сесії денацифікації" та "дзвінок Путіну": комісія ООН розповіла, як росіяни катують полонених

Росіяни беручи українців в полон примушували їх проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв. Крім того, полонених піддавали ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські кати називали також "дзвінком Путіну".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на доповідь Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

У документі, який офіційно буде представлений Раді ООН з прав людини у понеділок, 20 березня, Комісія повідомила про повсюдне і систематичне застосування тортур і жорстокого поводження з боку російської влади щодо осіб, яких вона утримувала на окупованих територіях України та в самій Росії.

"Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців українських збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів", - йдеться в доповіді.

За словами комісії, жертвами катувань також стали:

місцеві чиновники;

правоохоронці;

працівники Запорізької АЕС;

цивільні особи з проукраїнськими поглядами.

"Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову", - додали в комісії.

Колишні українські військовополонені розповіли членам Комісії, що російська влада називала їх "нацистами", "фашистами" та "терористами", а також змушувала проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв.

До того ж жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, зґвалтування та тривале перебування на холоді. А в деяких випадках "катування супроводжувалися стратами".

Комісія також встановила, що на територіях, які перебували під тривалим контролем Росії, та в більш постійних місцях ув’язнення застосовувалися додаткові методи тортур.

"Одним із таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефона, відомого як "тапік", підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це "дзвінком Леніну" або "дзвінком Путіну", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що в Енергодарі окупанти облаштували нову катівню.

Також раніше ми писали, що органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень тільки за фактами катувань та іншого нелюдського поводження, що здійснили на території України російські загарбники.

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