ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Отримає нові повноваження. У Раду надійшла заява про відставку Федорова

Новость на русском →
Україна, Субота 18 березня 2023 17:39
Отримає нові повноваження. У Раду надійшла заява про відставку Федорова Фото: Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, у Верховній раді України була зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"У Верховній раді України зареєстрована заява про відставку віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні повідомляв, що Федоров отримає нові повноваження.

"Крім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада - віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок. Одна з них - звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Верховна рада
NEWS
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати