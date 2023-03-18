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ООН підтвердила продовження зернової угоди

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Субота 18 березня 2023 21:35
ООН підтвердила продовження зернової угоди Фото: ООН підтвердила продовження зернової угоди (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй заявила про продовження зернової угоди, термін дії якої мав закінчитися сьогодні, 18 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

"Чорноморська зернова ініціатива, підписана у Стамбулі 22 липня 2022 року, була продовжена. Ініціатива дозволяє полегшити безпечне судноплавство для експорту зерна та пов'язаних з ним продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з певних українських морських портів", - сказано в повідомленні організації.

Там нагадали, що з початку дії угоди близько 25 мільйонів тонн агропродукції було доставлено до 45 країн світу, що сприяло зниженню світових цін на продовольство та стабілізації ринків.

При цьому в ООН не уточнили, на який саме термін було продовжено зернову угоду.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду продовжили на 120 днів.

Пізніше в МЗС РФ зазначили, що нібито давали згоду на продовження угоди лише на 60 днів, що суперечить умовам документа.

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