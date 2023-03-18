ООН підтвердила продовження зернової угоди

Організація Об'єднаних Націй заявила про продовження зернової угоди, термін дії якої мав закінчитися сьогодні, 18 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

"Чорноморська зернова ініціатива, підписана у Стамбулі 22 липня 2022 року, була продовжена. Ініціатива дозволяє полегшити безпечне судноплавство для експорту зерна та пов'язаних з ним продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з певних українських морських портів", - сказано в повідомленні організації.

Там нагадали, що з початку дії угоди близько 25 мільйонів тонн агропродукції було доставлено до 45 країн світу, що сприяло зниженню світових цін на продовольство та стабілізації ринків.

При цьому в ООН не уточнили, на який саме термін було продовжено зернову угоду.