ЗСУ відбили 83 атаки військ РФ на п'яти напрямках, - Генштаб

Українські захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках за минулу добу відбили 83 атаки російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 19 березня.

У військовому командуванні зазначили, що попри втрати РФ зосередила основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей, а епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Росія не відмовляється від тактики терору проти цивільного населення України та продовжує обстрілювати населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури, повністю ігнорує закони та звичаї війни.

Минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, 4 з яких - по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з РСЗВ, передали в Генштабі.

"Високою залишається можливість подальших ударів по всій території України", - звертають увагу у зведенні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без змін. Протягом доби війська РФ обстріляли райони н.п.Олександрівка і Клюси в Чернігівській області; Харківка, Старикове, Волфине - в Сумській області; Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону ЗСУ. Російські окупанти вели безуспішну наступальну дію в районах н.п. Кремінна, Діброва, Верхньокам'янське та Спірне.

Противник здійснив артилерійські обстріли районів н.п. Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка в Луганській області; Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку підрозділи військові ЗСУ відбили численні атаки ворога у північній частині міста Бахмут, а також у районах н.п. Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках війська РФ здійснили безуспішні наступальні дії в районах н.п. Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, а також Мар'їнка, яку окупанти атакували 15 разів. Ворог також обстрілював н.п. Кам'янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, при цьому вів обстріли по н.п. Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське в Запорізькій області, а також гатив по Херсону та Антонівці.

Минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження російських окупантів. Також було збито дрон-камікадзе "Шахед-136". Ракетники та артилеристи ЗСУ вразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки військ РФ.