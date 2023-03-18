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Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні

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Київ, Субота 18 березня 2023 16:43
Шмигаль підтвердив кадрові перестановки у Кабміні Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок. Одна з них - звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, сьогодні, 18 березня, питання кадрових перестановок обговорювалося на засіданні партії "Слуга народу".

Наступного тижня заплановано:

  • звільнення з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;
  • призначення міністром освіти та науки Оксена Лісового;
  • звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
  • призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Крім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада - віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - додав прем'єр.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна ще вчора, 17 березня, повідомляли про плани звільнити Шкарлета та Рябікіна.

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Павло Рябікін Денис Шмигаль МОН Сергій Шкарлет
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