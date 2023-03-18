Росіяни за добу втратили майже 400 солдатів на Бахмутському напрямку, - Череватий

Ілюстративне фото: росіяни за добу втратили майже 400 солдатів на Бахмутському напрямку (Getty Images)

Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.