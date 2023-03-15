ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирія виступила з підтримкою Росії у війні проти України

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 17:45
Сирія виступила з підтримкою Росії у війні проти України Фото: Башар Асад, президент Сирії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Заявив про підтримку Росії у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час зустрічі Асад заявив про те, що Росія нібито бореться з "неонацистами й "старими нацистами", яких Захід прихистив й підтримує.

Зазначається, що Росія є головним "спонсором" Асада й має широку присутність в Сирії, де громадянська війна забрала життя майже 500 тисяч людей. За підтримки російських військових Асад зміг переломити хід громадянської війни, яка розпочалася у 2011 році як продемократичне повстання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон заявила про вічну підтримку КНДР Росії та вкотре засудила США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Сирії Війна в Україні
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії