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Путін спростив вихід з громадянства України для власників російських паспортів

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Москва, Субота 18 березня 2023 11:20
Путін спростив вихід з громадянства України для власників російських паспортів Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, аби пришвидшити позбавлення українського громадянства для власників паспортів РФ. Його скасовуватимуть після подачі "відповідної заяви" в МВС росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Вказано, що цей закон набирає чинності через 90 днів після його офіційного опублікування.

"Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє припинити українське громадянство з дня подання заяви до МВС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що таким особам заборонено використовувати українські паспорти або інші документи, що засвідчують громадянство України.

"Якщо умови будуть порушені, то заява відкликається. Повторно її можна буде подати лише за 10 років", - додають в повідомленні.

При цьому "заяву" на дитину молодше 14 років зможуть подавати батьки чи опікуни.

У Росії взялися за прискорення позбавлення громадянства України

Нагадаємо, що 14 березня Держдума ухвалила закон, за яким українці з паспортами РФ в окупації можуть вийти із українського громадянства після подання "відповідної заяви в російські органи".

Простіше кажучи, тепер українці, яким на захоплених територіях видали російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства, просто подавши заяву в МВС країни-агресора.

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