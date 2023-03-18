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Розвідка про настрої в Кремлі після рішення суду Гааги: Путіну вже шукають наступника

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Київ, Субота 18 березня 2023 12:40
Розвідка про настрої в Кремлі після рішення суду Гааги: Путіну вже шукають наступника Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Настрої в Кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ. Там вже шукають наступника Путіну, але цим вже не займається сам диктатор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювали саме Гаагу, тому що сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним "дзвінком". Бо розповідати, що "спецоперація" йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС - це навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою", - пояснив Юсов.

Він наголосив, що коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни.

"Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін", - заявив Юсов.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що вчора, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової 17 березня 2023 року.

Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину - незаконній депортації і переміщенні населення (згідно з релізом МКС, ідеться про дітей) з окупованих районів України до РФ після початку повномасштабного російського вторгення в Україну.

Тобто, Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і його можуть затримати на низці територій інших країн для приводу до суду.

Більш детально по цій темі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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