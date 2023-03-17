Атака дронів, працює ППО. У Києві та низці областей України оголосили тривогу

В Україні ввечері 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів південних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Приблизно о 20:45 повітряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Окрім цього про небезпеку повідомляють жителів в окупованій Луганській області та Криму.

Близько 21:15 сигнал повітряної тривоги було оголошено в Чернігівській, Харківській та Полтавській областях, а також у Києві та області. О 21:41 повітряну тривогу оголошено в Житомирській області. О 22:05 повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській, Херсонській та Рівненській областях.

За даними міського голови Новомосковська Сергія Рєзніка, близько 22:03 у місті було чути вибухи. Однак місцевих жителів просять не росповсюджувати інформацію.

"Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", - написав він.

За даними Telegram-каналу Беларускі Гаюн, запуски безпілотників на північ України відбуваються з території Російської Федерації.

"За попередніми даними, запуски відбуваються з території РФ. На даний момент, ми не маємо інформації про точку запусків", - сказано в повідомленні.

Також о 21:50 за даними місцевих жителів, у Дніпрі було чути декілька вибухів. Попередньо, там також працює ППО.

Близько 21:50 жителів Київської області попередили про можливі звуки вибухів та попросили дотримуватись інформаційної тиші. Це пов'язано з тим, що в області працює ППО.

О 21:48 керівник Офісу президента Андрій Єрмак також попередеив про загрозу атаки дронами по Україні.

"Балалайки збиваються силами ППО. Але тривогу не ігноруйте", - написав він.

Попередньо, за даними голови Нікопольскої РВА Євгена Євтушенка, над територією України помічено ворожі безпілотники.

Також повідомляється, що ворожі предмети було помічено у Полтаві, Харкові та Запорізькій області.

Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській та Чернігівській областях. Однак офіційної інформації про ворожі об'єкти у повітряному просторі України не повідомлялось.

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, окупанти вирішили "покошмарити" жителів України.

"Знову ці нелюди "покошмарити" нас вирішили. Ситуація під контролем Сил оборони. Покладаємося на наших захисників", - написав він.

В той же час у прес-службі Київської військової адміністрації повідомили про загрозу атаки дронами.

"Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога"", - сказано в повідомленні.