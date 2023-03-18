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Рада отримала заяви про відставку Шкарлета та Рябікіна

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Україна, Субота 18 березня 2023 17:02
Рада отримала заяви про відставку Шкарлета та Рябікіна Фото: міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 березня, у Верховній раді України були зареєстровані заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного тижня Шкарлет та Рябікін будуть відправлені у відставку.

Планується, що місце Шкарлета отримає чинний глава Малої академії наук Оксен Лісовий. Посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості має отримати колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Нагадаємо, також глава уряду анонсував розширення повноважень віце-прем'єра Михайла Федорова.

Крім того, за даними РБК-Україна, Рябікін продовжить кар'єру на дипломатичному фронті.

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