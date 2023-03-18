Війська РФ випустили по Україні 16 дронів-камікадзе: скільки вдалося збити

Російські військові в ніч з 17 на 18 березня випустили по території України 16 дронів-камікадзе. Українським силам ППО вдалося знищити 11 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" знищено 11 ударних БПЛА у центральних, західних та східних областях відповідно.

"Близько 21.00 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131". Атака здійснювалася за двома напрямками – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що окупанти увечері 17 березня атакували ударними безпілотниками критичні об'єкти Дніпропетровської області. Українські захисники знищили три БПЛА противника.

Також повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги. Є повідомлення про атаку дронів. Працює ППО.

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