Окупанти обстріляли Костянтинівку з "Урагану" й артилерії, є поранені

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні під час тривоги в Краматорську пролунали вибухи. Також ворог вдарив по смт Нью-Йорк. Пошкодив приватні та багатоквартирні будинки й дорогу.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського обстрілу Дворічної у Харківській області, одна з цивільних отримала поранення. Наразі медики надають їй допомогу.

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