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Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії

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Субота 18 березня 2023 14:24
Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Загалом під санкції потрапили 300 фізичних й 141 юридична особа.

Окрім Башар Асада до списку обмежень потрапили премʼєр-міністр Сирії Хусейн Арнус та міністр закордонних справ країни Фейсал аль-Мікдад.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту до Москви президент Сирії Башар Асад заявив про підтримку Росії у війні проти України.

Як пише Інститут вивчення війни, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій.

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