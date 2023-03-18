"Ніхто не вищий за закон": Шольц привітав рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .
Шольц заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, що це показує, що "ніхто не вищий за закон".
"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування військових злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз", - сказав Шольц.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.
За даними суду, злочини відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року, а російський президент несе за це індивідуальну кримінальну відповідальність
Після цього президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв воєнні злочини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.