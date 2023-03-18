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"Ніхто не вищий за закон": Шольц привітав рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Путіна

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Токіо, Субота 18 березня 2023 14:06
"Ніхто не вищий за закон": Шольц привітав рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Путіна Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Шольц заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо, що це показує, що "ніхто не вищий за закон".

"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування військових злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз", - сказав Шольц.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

За даними суду, злочини відбувалися щонайменше з 24 лютого 2022 року, а російський президент несе за це індивідуальну кримінальну відповідальність

Після цього президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв воєнні злочини.

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