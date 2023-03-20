Кадровые перестановки в Кабмине и новые санкции от СНБО: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Кадровые изменения в Кабинете Министров

В субботу, 18 марта, в Верховной раде Украины было зарегистрировано заявление об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Также в Верховной раде Украины зарегистрированы заявления об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил, что на следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок. Одна из них - увольнение министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Новые санкции

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против нашей страны и помогает разжигать агрессию, могут быть только маргиналами мира.

Он вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне.

Ордер на арест Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Настроения в Кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда (МКС) выдать ордер на арест президента РФ. Там уже ищут преемника Путина, но этим не занимается сам диктатор.

При этом российский диктатор Владимир Путин подписал закон, чтобы ускорить лишение украинского гражданства для владельцев паспортов РФ. Его будут отменять после подачи "соответствующего заявления" в МВД россиян.

Организация Объединенных Наций заявила о продлении зернового соглашения, срок действия которого должен был завершиться сегодня, 18 марта.