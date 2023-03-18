Зеленський про нові санкції РНБО: частина глобального тиску на Росію

Українські санкції - це частина глобального тиску на Росію. Всі, хто виробляє зброю для терору проти нашої країни та допомагає розпалювати агресію, можуть бути лише маргіналами для світу.

"Є нові санкції РНБО. Більш ніж 400 осіб та компаній. Більшість із них - російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції - це частина глобального тиску на Росію", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що всі, хто виробляє зброю для терору проти України, допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахеди", та підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу.

"Є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це Росія. Є лише один спосіб захистити життя: треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо. Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава кожному і кожній, хто допомагає!", - підкреслив президент.