Атака ГУР по нафтобазі у Петербурзі та постачання авіабомб від Франції: новини за 18 січня

Українська військова розвідка провела операцію з атакою безпілотників по нафтобазі в Санкт-Петербурзі (РФ). А Франція анонсувала передачу Україні до 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця до кінця року.

Війна Росії проти України: останні новини

У ніч проти 18 січня війска РФ випустили по Україні 33 ударних дрони та 2 ракети С-300. Вибухи лунали, зокрема, у Сумах, Дніпропетровській та Хмельницькій області, а внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва Харківської області загинула жінка, також стало відомо про 3 постраждалих, було пошкоджено будівлі школи. Сили ППО при відбитті повітряної атаки збили 22 "Шахеди", і ще кілька дронів - не досягли свої цілі.

У партизанському русі "Атеш" розповіли, що в окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Це сталося декілька тижнів тому, вірогідно, після атаки українських морських дронів.

У Росії минулої ночі був наліт безпілотників, вибухи чули у кількох областях. В Бєлгородській області казали про роботу ППО, там є постраждала, а в Міноборони РФ звітували про нібито "збиття дронів" над Московською і Ленінградською областями. У мережі писали, що уламки БПЛА впали на території морпорту, там спалахнула пожежа, і що один з дронів упав і вибухнув на території нафтового термінала в Санкт-Петербурзі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що українські та російські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Окупанти скаржаться, що дрони та артилерія ЗСУ ускладнює їм логістику у Донецькій області.

Російські загарбники вдарили по Куп'янську і влучили у багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого загинула 57-річна жінка, ще дві людини отримали поранення. Також ворог завдав авіаударів по Оріхову та влучив у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що загарбники не полишають спроб ведення активних штурмових дій на Куп'янському напрямку. Основні сили російських окупантів зосереджені на захопленні Синьківки.

ГУР атакувало дронами нафтобазу в Санкт-Петербурзі, є влучання, - джерело

Вранці у четвер джерело РБК-Україна в спецслужбах повідомило, що нічна атака безпілотників по нафтобазі в російській Ленінградській області є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Є підтвердження влучання по цілях.

Як розповіли джерела виданню, йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів", і що нашим дронам вдалося дістатися до Ленінградської області не вперше, але "є відмінності, і ворог їх відчув".

Зазначимо, "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік).

Дрон пролетів над резиденцією Путіна на Валдаї: нові деталі атаки по нафтобазі у Петербурзі

Пізніше вдень джерело в спецслужбах повідомило РБК-Україна, що під час нічної атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна.

Йдеться про палац очільника Кремля на Валдаї, який охороняють "новітні системи" ППО.

Дрони, які атакували нафтобазу у Петербурзі, були українського виробництва, - Камишін

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва.

Під час дискусії Deciding Your Tomorrow чиновник зазначив, що "цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів".

Франція буде постачати Україні щомісяця до 50 авіабомб

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю радіо France Inter, що з січня країна буде надавати Україні близько 50 авіабомб класу "повітря-земля" A2SM (AASM Hammer), постачання триватимуть щонайменше до кінця року. Бомби зможуть запускати з наявних у ЗСУ літаків МіГ та Су.

Також міністр заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії - до 3000 снарядів на місяць.

Детальніше про те, що відомо про бомби AASM Hammer, які передасть Франція, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Україна найближчими тижнями отримає від Франції 6 САУ Caesar. Париж виготовить їх десятки для потреб ЗСУ

Як розповів міністр оборони України Рустем Умеров у Twitter, найближчими тижнями Сили оборони отримають від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.

За його словами, під час телефонної розмови французький колега також повідомив, що Париж може виготовити ще 72 одиниці САУ у 2024 році для України.

Умєров заявив про створення артилерійської коаліції

Франція разом з Україною запускає коаліцію "Артилерія для України", розповів глава Міноборони Рустем Умєров Зокрема, у її рамках нашим військовим передаватимуть боєприпаси.

Очолили артилерійську коаліцію для допомоги Україні США та Франція. Умєров зазначив, що вона допоможе виправити проблему дефіциту снарядів.

Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Як повідомили в Державній митній службі, 18 січня вранці в Румунії перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі.

Додамо, що перед тим румунські протестувальники заблокували КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" на кордоні з Україною.

У "Київському метрополітені" зробили заяву про ціни на проїзд: який тариф пропонують

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський зазначив, що тариф на проїзд востаннє зростав у 2018 році, і тоді витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд гривень.

За його словами, обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 гривень.

Умєров скасував візит до Франції

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції. За даними ЗМІ, таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки. При цьому в Міноборони заявили, що міністр скасував візит через участь у Ставці верховного головнокомандувача 18 січня.

Як розповіли в МОУ, Умєров долучився онлайн до запуску в Парижі артилерійської коаліції для допомоги Україні. А від відомства була представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

У НАТО очікують, що Росія отримає ракети від Ірану

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Іран, ймовірно, розпочне постачання ракет своєму союзнику Росії для війни проти України.

При цьому, за його словами, застосування ракет Ірану російськими військовими поки що не спостерігається.

Роковини катастрофи у Броварах. Що відомо про причини трагедії із керівництвом МВС

18 січня 2024 року були роковини авіакатастрофи в Броварах, де у результаті падіння гелікоптера загинуло керівництво МВС. Серед 14 загиблих, зокрема, очільник відомства Денис Монастирський.

На сьогодні розслідування трагедії 18 січня 2023 року завершено, пятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, очікують на суд. Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі.

В окупованому Криму фіксують масштабні вимкнення світла

В тимчасово окупованому Криму 18 січня, за даними місцевих Телеграм-каналів, світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

За попередніми даними, причина "блекауту" - аварійне відключення у мережах Кримської енергосистеми. Також в мережі повідомляли, що на вулицях міст стався транспортний колапс через несправні світлофори.

Байден після зустрічі з конгресменами висловився щодо допомоги Україні

Американський президент Джо Байден вважає, що у Конгресі більшість підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте допускає і "катастрофічний" варіант.

"Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", - сказав він після зустрічі із членами Конгресу напередодні.

Додамо, перед тим видання The Wall Street Journal писало, що Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Українські хакери викрали важливі документи про 500 об’єктів Міноборони РФ, - джерела

За інформацією джерел РБК-Україна, хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

У розпорядження хакерів потрапили понад 500 паспортiв військових об’єктів міноборони РФ: арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, в т.ч. розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проектна документація.

Декларацію з сімейним лікарем можна буде підписувати онлайн, - МОЗ

Як розповіла заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифровізації Марія Карчевич у коментарі РБК-Україна, в цьому році з'явиться можливість укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн.

"Плануємо навесні цього року провести бета-тестування цієї функції... і далі будемо повноцінно виходити з запуском", - пояснила вона.

Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати, вже напрацювали зміни в закони

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила, що Мін'юст напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до оборони країни, адже наразі законодавчо заборонена мобілізація засуджених.

За її словами, йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше й вже відбули покарання.

Швейцарський виробник шоколаду потрапив до списку спонсорів війни в Україні

Швейцарський виробник шоколаду Barry Callebaut потрапив до списку спонсорів війни в Україні, розповіли в Національному агенстві запобігання корупції (НАЗК).

Компанія Barry Callebaut працює в Росії понад 15 років, має на території країни-агресора 3 фабрики.

Суд заарештував трьох фігурантів справи Гринкевича

Печерський районний суд Києва пізно ввечері 18 січня обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про поставки неякісного одягу для ЗСУ у вигляді тримання під вартою.

У коментарі РБК-Україна речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла, що йдеться про тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 500 001 528 гривень.