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Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці

18:08 11.06.2026 Чт
2 хв
Притула заговорив про представництво українців у польському Сеймі - як він це аргументує
aimg Дмитро Олійник
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці Фото: Сергій Притула (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Уряди країн Європи не поспішатимуть повертати українських біженців, які вже працевлаштувалися та інтегрувалися в місцеве суспільство. А от тих, хто отримує соцдопомогу - повернуть із задоволенням.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив волонтер Сергій Притула.

За його словами, європейські країни зацікавлені у поверненні лише тих, хто отримує соціальні виплати, тоді як інтегрованих українців вважають цінним людським капіталом.

"Українці не є типовими біженцями: це переважно християнська молодь, яка швидко вчить мову, інтегрується, працює й дотримується законів. Виїхало 8 мільйонів людей - ви коли-небудь чули про українське гетто десь у Франкфурті чи про квартал українців у Лондоні, куди ввечері бояться ходити? Та немає такого", - зазначив Притула.

На його думку, єдина реальна програма повернення українців - це створення безпечних умов та високооплачуваних робочих місць в Україні.

Проте він наголосив, що держава має підтримувати зв'язок і з тими, хто вирішить залишитися за кордоном, розглядаючи їх як агентів впливу.

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Зокрема, Притула запропонував амбітну ідею щодо політичного представництва українців.

"Чому б не мати амбіцію створити українську фракцію в польському Сеймі? Є ж шведська фракція у фінському парламенті. Наших у Польщі понад 2,5 мільйона разом із біженцями, вони щільно інтегровані в економіку і дають понад 2,7% польського ВВП. Це колосальний потенціал", - заявив він.

Волонтер додав, що для реалізації такої ідеї потрібна ініціатива як в Україні, так і серед українців у Польщі, щоб об'єднати розрізнені громадські організації навколо спільної політичної платформи.

Повну версію інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна та читайте на сайті вже завтра.

Нагадаємо, у червні в Євросоюзі заговорили про перегляд програми захисту українських чоловіків в країнах ЄС. Лунають ідеї, зокрема, припинити надавати статус біженця чоловікам, які підлягають мобілізації в Україні.

Більше про те, які країни підтримують перегляд правил щодо українських чоловіків, а які проти, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Євросоюз Сергій Притула Польща
Новини
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці
Притула про біженців: Європа із задоволенням поверне українців, які сидять на соціалці
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