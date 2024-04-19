Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Россия массированно обстреляла Днепр и область, Украине впервые удалось сбить вражеский самолет Ту-22М3 и ракеты Х-22, а в Израиль в ответ нанес удары по Ирану.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Удар по Днепру и области

Российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области. В Днепре под прицелом оказалась жилая пятиэтажка и инфраструктурные объекты "Укрзализныци". Также попадание в Кривом Роге, Павлограде и Синельниковском районе. Всего в Днепре и области 7 погибших, среди которых двое детей. Еще 34 человека пострадали.

Все, что известно о последствиях атаки РФ по Днепру и области - в материале РБК-Украина.

Сбитие Ту-22МЗ

Во время массированной вражеской атаки Украине впервые удалось сбить ракеты Х-22 и российский бомбардировщик Ту-22М3 на расстоянии около 300 км. Самолет упал в Ставропольском крае РФ. По данным источников РБК-Украина для поражения украинские Силы обороны использовали ЗРК С-200, прошедший модификацию специалистами ГУР.

Детальнее о том, что означает сбитие Ту-22М3 и стоит ли после этого ожидать уменьшения массированных атак - читайте в комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко для РБК-Украина.

Уничтожение ракет Х-22

Украинская ПВО сегодня впервые перехватила российские ракеты Х-22. Однако это не единственное достижение украинских защитников неба.

Как рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, украинские военные во время ночной российской атаки смогли уничтожить 11 из 12 управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69. Такая массированная атака с использованием таких ракет была впервые.

Буданов

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, чем украинские военные уничтожают российскую стратегическую авиацию.

Зеленский в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Донецкую область. Там глава государства посетил медицинскую роту 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, провел совещание по ситуации с безопасностью и осмотрел строительство фортификаций. Кроме того, он побывал на одном из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, обороняющей Часов Яр.

Атака на Одесскую область

Россияне ударили ракетами по Одесской области. Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Как сообщил Зеленский, россияне сегодня атаковали украинский порт "Южный".

Удары по Джанкою

Проект "Схемы" опубликовал спутниковые снимки аэродрома в оккупированном Джанкое, который на днях был атакован ВСУ. На снимках видны следы от пожаров, а также уничтоженные системы С-300/С-400.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Италии Антонио Таяни. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и подготовку к первому Глобальному саммиту мира.

Заседание Совета Украина-НАТО

Сегодня состоялось заседание Совета Украина-НАТО, которое было созвано по просьбе украинской стороны. На заседании Зеленский назвал странам НАТО пять неотложных потребностей Украины.

После заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал объявления союзников по Альянсу о помощи Украине, включая дополнительные системы ПВО.

Увольнение Гуменюк

Генштаб ВСУ сообщил об увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Сейчас идет отбор специалиста, который займет этот пост.

Финансы

Европейский инвестиционный банк в этом году выделит Украине 560 млн евро. Средства будут направлены на проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат экономическое восстановление и местный бизнес.

Курс

Доллар достиг очередного исторического максимума. Официальный курс на 22 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,7879 грн за 1 доллар (+0,1842 грн).

Погода

Завтра, 20 апреля, в Украине днем местами ожидаются сильные порывы ветра. Также синоптики предупредили о ночных заморозках.

Мир

ЕС

В Европейском союзе рассказали о содержании 14 пакетов санкций против РФ. Высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что туда войдут карательные меры против тех, кто обходит существующие санкции против России.

Служба внешних связей ЕС и Еврокомиссия намерена предоставить конкретные предложения странам-членам на следующей неделе.

Израиль

Израиль в ответ нанес воздушный удар по Ирану. Как пишет CNN, за некоторое время до атаки Тель-Авив предупредил об этом Вашингтон, но в США этого не одобрили.

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск, что да, будет поздно", - сказал он.

Сегодня Палата представителей США принялась за рассмотрение законопроектов спикер Майка Джонсона. Конгрессмены проголосовали за специальное правило, позволяющее вынести законопроекты, среди которых и поддержка Украины, на голосование уже завтра, 20 апреля.

Саммит G7

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" одобрили декларацию по итогам встречи на Капри в Италии. Вопрос передачи Украине российских активов по просьбе лидеров стран G7 был отложен до июня.

Главы МИД пообещали помочь украинцам укрепить ПВО, а также искать "все возможные пути и возможные варианты" использования замороженных российских активов для помощи Киеву накануне саммита лидеров G7 в июне.

Также G7 планирует ввести санкции против третьих стран, которые помогают России уклоняться от существующих ограничений.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал фермеров в стране прекратить блокировку границы с Украиной в знак протеста. Он отметил сложное положение, в котором оказалась украинская стороны после последних атак РФ, и призвал "всех без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине".

Великобритания

Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн. долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.

Китай

Apple по требованию Пекина удалила из китайского App Store WhatsApp, Threads, Telegram и Signal. Это, как пояснили в компании, произошло по требованию администрации киберпространства Китая, которое приказало удалить приложения по соображениям национальной безопасности.

Германия

В Украине открыли еще один завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников. Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти.

Словакия

Граждане Словакии смогли собрать около 2 миллионов евро на покупку снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии. Это удалось сделать через несколько дней.