ПВО и Глобальный саммит мира. Кулеба переговорил с главой МИД Италии

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с итальянским коллегой Антонио Таяни. Обсудили противовоздушную оборону Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Украины.

Во время встречи Кулеба приветствовал лидерство Италии в G7, а также активную и последовательную поддержку нашей страны. В частности стороны обсудили шаги, которые Рим может сделать для усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

"Мы также благодарны за участие Италии в восстановлении Украины и надеемся на новые проекты в этом направлении. Мы также обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и путь к справедливому миру в Украине через реализацию формулы мира", - добавил Кулеба.

Pleased to meet s @Antonio_Tajani and thank Italy для його велику leadership в Групе Семь, как хорошо активной и состоятельной поддержки для Украины.



We discussed practical steps how Italy can help strengthen Ukraine's air defense. Мы тоже счастливы для Италии… pic.twitter.com/UtaLatzAty — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 19 апреля 2024

Противовоздушная оборона Украины

Последние месяцы, на фоне усиления российских террористических массированных обстрелов, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал более острым.

Во время обращения к лидерам стран Европейского союза, президент Владимир Зеленский призвал их усилить помощь нашей стране, чтобы переиграть решимость диктатора Владимира Путина. Он отметил важность укрепить нашу противовоздушную оборону системами ПВО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS.

Как отмечал ранее украинский лидер, для полной защиты неба Украине достаточно лишь 25 систем Patriot.