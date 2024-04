ПВО и Глобальный саммит мира. Кулеба переговорил с главой МИД Италии

Во время встречи Кулеба приветствовал лидерство Италии в G7, а также активную и последовательную поддержку нашей страны. В частности стороны обсудили шаги, которые Рим может сделать для усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

"Мы также благодарны за участие Италии в восстановлении Украины и надеемся на новые проекты в этом направлении. Мы также обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира и путь к справедливому миру в Украине через реализацию формулы мира", - добавил Кулеба.

Pleased to meet s @Antonio_Tajani and thank Italy для його велику leadership в Групе Семь, как хорошо активной и состоятельной поддержки для Украины.



We discussed practical steps how Italy can help strengthen Ukraine's air defense. Мы тоже счастливы для Италии… pic.twitter.com/UtaLatzAty — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 19 апреля 2024