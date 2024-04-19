Зеленский приехал в Донецкую область и посетил раненых защитников

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. Он посетил раненых украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

"Спасибо за службу и защиту Украины! Наше государство гордится тем, что имеет таких воинов. Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине", - отметил глава государства. .

Зеленский посетил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Президент пообщался с бойцами и отметил государственными наградами.

Ситуация на фронте

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась.

По его словам, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха.

После захвата Авдеевки оккупанты продолжают давить на этом направлении, а также усилили штурмы в районе Часового Яра. По словам Сырского, россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая.

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