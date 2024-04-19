Британия выделила более 180 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины
Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.
Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", - заявил он.
По словам Холланда, Великобритания намерена оказать Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.
"Это единственный путь к справедливому и прочному миру", - подчеркнул он.
Ситуация со светом в Украине
За последние месяцы агрессор активизировал атаки на территорию Украины, используя беспилотники-камикадзе и ракеты. В первую очередь под удар террористов попала энергетическая инфраструктура страны, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде регионов.
Так, 11 апреля вражеским ударом была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, являвшаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что нынешние российские обстрелы нанесли больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.