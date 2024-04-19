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Британия выделила более 180 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины

Пятница 19 апреля 2024 10:49
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Британия выделила более 180 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", - заявил он.

По словам Холланда, Великобритания намерена оказать Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.

"Это единственный путь к справедливому и прочному миру", - подчеркнул он.

Ситуация со светом в Украине

За последние месяцы агрессор активизировал атаки на территорию Украины, используя беспилотники-камикадзе и ракеты. В первую очередь под удар террористов попала энергетическая инфраструктура страны, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде регионов.

Так, 11 апреля вражеским ударом была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, являвшаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что нынешние российские обстрелы нанесли больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

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