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Не только сбили Х-22. Воздушные силы рассказали о еще одном достижении ПВО Украины

Украина, Пятница 19 апреля 2024 18:10
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Не только сбили Х-22. Воздушные силы рассказали о еще одном достижении ПВО Украины Архивное фото: Воздушные силы рассказали о еще одном достижении ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины во время отражения ночной атаки РФ уничтожили не только ракеты Х-22, но и управляемые авиационные ракеты типа Х-59 и Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

"Сегодня осталось незамеченным, что нашим подразделениям удалось уничтожить 11 из 12 управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69", - сказал он.

По его словам, это впервые такая мощная атака, которая проводилась российской тактической авиацией с таким количеством такого ракетного вооружения.

Х-59 и Х-69 являются российскими высокоточными авиационными ракетами класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия. Последняя является дальнейшим развитием первой ракеты.

Ночная атака РФ по Украине

Россияне ночью выпустили по Украине 22 ракеты и 14 дронов-камикадзе. Украинским воинам удалось уничтожить все "Шахеды" и 13 ракет.

Также украинским бойцам удалось впервые уничтожить ракеты Х-22 и бомбардировщика Ту-22М3. Что известно об этом самолете и ракетах - в материале РБК-Украина.

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