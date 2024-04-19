Не только сбили Х-22. Воздушные силы рассказали о еще одном достижении ПВО Украины

Украинские воины во время отражения ночной атаки РФ уничтожили не только ракеты Х-22, но и управляемые авиационные ракеты типа Х-59 и Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

По его словам, это впервые такая мощная атака, которая проводилась российской тактической авиацией с таким количеством такого ракетного вооружения.

"Сегодня осталось незамеченным, что нашим подразделениям удалось уничтожить 11 из 12 управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69", - сказал он.

Ночная атака РФ по Украине

Россияне ночью выпустили по Украине 22 ракеты и 14 дронов-камикадзе. Украинским воинам удалось уничтожить все "Шахеды" и 13 ракет.

Также украинским бойцам удалось впервые уничтожить ракеты Х-22 и бомбардировщика Ту-22М3. Что известно об этом самолете и ракетах - в материале РБК-Украина.

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