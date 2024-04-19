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Буданов рассказал, чем Украина уничтожает стратегическую авиацию РФ

Украина, Пятница 19 апреля 2024 17:02
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Буданов рассказал, чем Украина уничтожает стратегическую авиацию РФ Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, каким именно оружием украинские военные уничтожают стратегические российские самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Буданов рассказал о том, чем именно наше государство способно наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

"Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте", - сказал глава ГУР.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, в результате успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые за время полномасштабного вторжения уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также подчеркнул, что сбыт российского самолета может повлиять на ситуацию в Одесской области.

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Кирилл Буданов ГУР Война России против Украины
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