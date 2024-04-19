Может быть поздно: Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "самое главное – проголосовать за эту помощь и двигаться вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал он.

В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.