ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может быть поздно: Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине

Пятница 19 апреля 2024 15:54
UA EN RU
Может быть поздно: Блинкен призвал Конгресс США поторопиться с помощью Украине Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине, поскольку "может быть слишком поздно". Такое заявление он сделал на брифинге в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о помощи США Украине, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "самое главное – проголосовать за эту помощь и двигаться вперед".

"Не поздно ли? Нет. Если это произойдет сейчас, это не слишком поздно. Если этого не произойдет, займет ли больше времени, это настоящий риск что да, будет поздно", – сказал он.

В то же время, Блинкен заявил, что задержка с голосованием будет настоящим риском.

Пакет помощи Украине от США

Конгресс должен рассмотреть законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов.

В частности, в этот законопроект внесли более 130 правок Практически все были внесены республиканцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Конгресс США
NEWS
Что значит уничтожение Ту-22М3 и станет ли меньше атак на Украину: объяснение эксперта
Что значит уничтожение Ту-22М3 и станет ли меньше атак на Украину: объяснение эксперта
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил