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В Украине открылся еще один завод по производству беспилотников: что известно

Пятница 19 апреля 2024 13:20
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В Украине открылся еще один завод по производству беспилотников: что известно Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине открыли еще один завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников. Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также изготавливать запчасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине, и ожидается, что к концу года на нем будет работать около 100 человек.

"Quantum Systems инвестирует до шести миллионов евро в течение следующих двух лет. Для компании это вотум доверия Украине и ее сотрудникам, и в то же время знак приверженности компании к оказанию долгосрочной поддержки Украине в области обороны своей страны", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время компания Quantum Systems производит продукцию двойного назначения для гражданского и государственного сектора, в которой занято около 250 сотрудников.

Производственное предприятие в Украине - это четвертый завод компании из семи, расположенных по всему миру.

Дроны и РЭБ украинского производства

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские компании начали массовое производство дронов. Речь не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Так, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Помимо этого в Украине разработали и успешно опробовали дроны-камикадзе, подобные российским "Ланцетам".

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров говорил, что у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

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