Помощь Украине от США. Палата представителей взялась за инициативу Джонсона
Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) начала рассмотрение инициированных ранее спикером Майком Джонсоном законопроектов. Один из документов предусматривает финансовую помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Палаты представителей США.
Инициатива Джонсона
Недавно Джонсон предложил разделить законопроект о национальной безопасности на четыре отдельных документа. Уже 17 апреля Комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал законодательные инициативы, которые предусматривают:
- 60,84 млрд долларов помощи Украине для ее борьбы с российской агрессией;
- 26,38 млрд долларов Израилю;
- 8,12 миллиарда долларов Индо-Тихоокеанскому региону.
Сколько денег предусмотрено в законопроекте по Украине:
- 23,2 млрд долларов предусмотрено на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине;
- 11,3 млрд долларов - на текущие военные операции Штатов в регионе;
- 13,8 млрд долларов - на закупку вооружения, товаров и услуг оборонного назначения;
- 25 млн долларов - на продолжение надзора за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.
Еще одним пунктом инициативы законопроекта является то, что документ обязывает главу Белого дома в кратчайшие сроки предоставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS. В то же время если же это по мнению президента будет вредить интересам национальной безопасности Штатов - он может отложить передачу.
Между тем к законопроекту о помощи Украине подали 137 поправок. Большинство из них было подано именно республиканцами, в том же числе и Марджори Тейлор Грин, которая является близко соратницей кандидата в президенты США Дональда Трампа. Последняя же предлагает запретить финансирование:
- батальона "Азов";
- пока в Украине не запретят аборты;
- пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку.
Голосование за законопроекты состоится уже 20 апреля.
Помощь США Украине
Еще с осени 2023 года Конгресс не может прийти к согласию относительно просьбы главы Белого дома выделить средства для Украины.
После того как Сенат дал "зеленый свет" на законопроект, документ застрял в Палате представителей, поскольку демократы и республиканцы никак не могли прийти к консенсусу относительно государственной границы Штатов и Мексики.
В частности, против законопроекта выступал и лично Джонсон, который требовал более жестких мер по границе. Позже он допускал, что документ может содержать помощь нашей стране в виде кредита.
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