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Помощь Украине от США. Палата представителей взялась за инициативу Джонсона

Пятница 19 апреля 2024 18:06
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Помощь Украине от США. Палата представителей взялась за инициативу Джонсона Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) начала рассмотрение инициированных ранее спикером Майком Джонсоном законопроектов. Один из документов предусматривает финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Палаты представителей США.

Инициатива Джонсона

Недавно Джонсон предложил разделить законопроект о национальной безопасности на четыре отдельных документа. Уже 17 апреля Комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал законодательные инициативы, которые предусматривают:

  • 60,84 млрд долларов помощи Украине для ее борьбы с российской агрессией;
  • 26,38 млрд долларов Израилю;
  • 8,12 миллиарда долларов Индо-Тихоокеанскому региону.

Сколько денег предусмотрено в законопроекте по Украине:

  • 23,2 млрд долларов предусмотрено на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине;
  • 11,3 млрд долларов - на текущие военные операции Штатов в регионе;
  • 13,8 млрд долларов - на закупку вооружения, товаров и услуг оборонного назначения;
  • 25 млн долларов - на продолжение надзора за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Еще одним пунктом инициативы законопроекта является то, что документ обязывает главу Белого дома в кратчайшие сроки предоставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS. В то же время если же это по мнению президента будет вредить интересам национальной безопасности Штатов - он может отложить передачу.

Между тем к законопроекту о помощи Украине подали 137 поправок. Большинство из них было подано именно республиканцами, в том же числе и Марджори Тейлор Грин, которая является близко соратницей кандидата в президенты США Дональда Трампа. Последняя же предлагает запретить финансирование:

  • батальона "Азов";
  • пока в Украине не запретят аборты;
  • пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку.

Голосование за законопроекты состоится уже 20 апреля.

Помощь США Украине

Еще с осени 2023 года Конгресс не может прийти к согласию относительно просьбы главы Белого дома выделить средства для Украины.

После того как Сенат дал "зеленый свет" на законопроект, документ застрял в Палате представителей, поскольку демократы и республиканцы никак не могли прийти к консенсусу относительно государственной границы Штатов и Мексики.

В частности, против законопроекта выступал и лично Джонсон, который требовал более жестких мер по границе. Позже он допускал, что документ может содержать помощь нашей стране в виде кредита.

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